Muffa nella merce in vendita. Un esercizio commerciale di alimenti e mangimi è stato multato a seguito del controllo dei Nas di Latina.

Durante l'ispezione dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità all'interno dell'attività situata nel territorio di Cisterna diversa merce esposta e pronta alla vendita è risultata priva di qualsivoglia indicazione o tracciabilità. E quando i carabinieri hanno chiesto al titolare la relativa documentazione, il proprietario non è stato in grado di fornire alcun documento. Al termine del sopralluogo è stato disposto il sequestro amministrativo della merce e avviati i relativi accertamenti qualitativi.

Il Nas poi ha inviato tutti gli atti all'ufficio di Polizia Locale del Comune di Cisterna. Un mese dopo il sopralluogo, la merce - dietro richiesta del titolare - è stata dissequestrata (con apposito verbale), ma per molto poco. I risultati degli accertamenti sui prodotti svolta insieme al personale del Servizio Veterinario dell'Asl di Latina, hanno dato esito non favorevole al consumo, in quanto la merce in questione presentava un «diffuso sviluppo di muffe tali da non consentirne la destinazione al libero consumo», pertanto ne è stata disposta la distruzione.

A questa decisione ha fatto seguito la sanzione amministrativa che in totale ammonta a circa 1500 euro (in forma ridotta). Scaduti i termini previsti dalla legge per l pagamento, è scattata l'ingiunzione con apposita ordinanza (pubblicata ieri sull'Albo pretorio) che obbliga il proprietario dell'attività a pagare entro e non oltre i trenta giorni dalla notifica dell'atto.