E' scivolata a causa del pavimento bagnato dalla pioggia, venendo giù dalla balaustra dove stava cercando di porre rimedio all'assenza di energia elettrica, probabilmente causata proprio dal maltempo che in queste ore si è abbattuto su Priverno: un volo di circa otto metri, che le è stato fatale. Così è morta Paola Picozza, donna di 49 anni molto conosciuta in paese, stimata, ben voluta. La donna è tragicamente scivolata da una struttura di via Torretta Rocchigiana cadendo nel vuoto nel tentativo di riattivare l'energia elettrica dal contatore generale. Immediata la chiamata per chiedere aiuto: sono prontamente arrivati sul posto i carabinieri, il 118 e un'automedica: vista la gravità gli operatori sanitari hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. ma nonostante i tentativi del personale di emergenza per la 49enne non c'è stato nulla da fare. Shock e sgomento in queste ore a Priverno, con tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia.

