E' scivolata a causa del pavimento bagnato dalla pioggia, venendo giù dalla balaustra dove stava cercando di porre rimedio all'assenza di energia elettrica, cercando di premere il pulsante dell'interruttore di riferimento: un volo di circa otto metri, che le è stato fatale.

Così è morta Paola Picozza, donna di 49 anni (compiuti lo scorso 7 agosto), mamma di Miriam (sua figlia ha 12 anni), compagna di Emiliano Di Manni (gestisce un noto colorificio in via Madonna delle Grazie): lei era molto conosciuta in paese, stimata, ben voluta.

Ha perso la vita in una maniera assurda, nel tentativo di far tornare la corrente: così era il suo carattere, non si fermava mai e cercava sempre di trovare una soluzione a tutto.

Paola ieri mattina si trovava nella palestra sede dell'Asd Piedi Scalzi, una scuola di danza. Nella struttura, come detto, mancava l'energia elettrica e Paola che non si tirava mai indietro si è offerta volontaria per risolvere il problema, cercando di riattivare l'interruttore generale dello stabile, sopra l'edificio dove si trova il supermercato Conad.

Nonostante l'invito a non andare oltre rivoltole da un'amica che era lì con lei, Paola ha deciso di arrampicarsi (per cercare di raggiungere un contatore scomodo) su una superficie bagnata a causa della pioggia e all'improvviso è andata giù, precipitando nel vuoto, da un'altezza di circa otto metri, forse anche nove.

Immediata la chiamata per chiedere aiuto: sono prontamente arrivati sul posto i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini per cercare di capire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente, il 118 e un'automedica. Gli operatori sanitari hanno deciso di richiedere l'intervento dell'eliambulanza, vista la gravità delle condizioni della donna. L'elicottero è atterrato a San Lorenzo, dove ha prelevato Paola portata lì dall'ambulanza. Immediato il trasporto al Gemelli di Roma, ma una volta arrivata al Pronto Soccorso i medici ne hanno constatato il decesso.

Profondo dolore in tutto il paese, dove in tantissimi conoscevano Paola che fino a qualche tempo fa gestiva un negozio di abbigliamento per bambini in paese; la sera prima della tragedia aveva festeggiato il compleanno della figlia Miriam.

Un intera comunità è in lutto.