«Oggi sono stata morsa da un cane di grande taglia bianco nel tentativo di difendere il mio cane». Inizia così il post di Sara, una abitante di Velletri che coglie l'occasione per invitare i proprietari dei cani a maggiore responsabilità, a custodirli per la loro e altrui sicurezza. Sara era in giro con il suo cane quando un simil labrador panna e un pinscher «sciolti e incustoditi si sono fiondati sul mio, che si stava facendo allegramente i cavoli suoi. Se non avessi avuto la prontezza di reagire, il mio cane probabilmente ora sarebbe stato in gravi condizioni, o peggio ancora, vista la grande differenza di stazza. Tutto questo perché qualcuno ha deciso che il suo cane ha più diritto di passeggiare serenamente rispetto al mio. Ora, non è la prima volta che la passeggiata con il mio cane viene rovinata da cani lasciati incustoditi. Una di queste volte sono stata costretta a farmi tutto il corso di Velletri con il cane in braccio... Un'altra volta, sempre inseguita da uno di questi cani che ci infastidiva, mi sono dovuta far accompagnare a casa in macchina da una persona di mia conoscenza incontrata per caso... Tutti i cani a cui faccio riferimento non sono randagi, hanno un collare e solo in alcuni casi ci sono delle targhette con scritti dei recapiti telefonici (in alcuni casi c'è scritto solamente ‘torno a casa da solo')... Mi rivolgo ai custodi di questi cani: siete pregati di tutelare i vostri cani e custodirli perché ne vale la loro sicurezza e quella degli altri. Anche a me piace vedere il mio cane libero, mi piace scioglierlo, ma in luoghi adatti e soprattutto, con me che lo osservo, lo tutelo e sono pronta a intervenire qualora la sua presenza desse fastidio a qualcuno. Episodi come quello di oggi sono inaccettabili... Avere un cane presuppone dei doveri. La libertà dei vostri cani finisce dove inizia la mia libertà e quella del mio cane, che vorremmo semplicemente goderci la nostra passeggiata insieme».