Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari della Stazione CC di Formia hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale, uno straniero 22enne di origine tunisina irregolare sul territorio nazionale, già gravato da precedenti di polizia. Il prevenuto, nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto 2023, ha tentato di sottrarsi ad un controllo dei militari operanti, percorrendo a piedi le strade cittadine, ponendo così a rischio anche l'incolumità degli utenti della strada.

L'episodio ha avuto inizio in Via Appia, nel tratto di strada prospicente la sede del Comando Stazione CC capoluogo di Formia ove il soggetto si era recato e dopo che i militari non ottemperavano alla sua richiesta di restituzione del telefono cellulare tuttora sottoposto a sequestro (avvenuto a seguito del suo arresto per rapina del 27.08.2023). Le ricerche hanno avuto termine pochi minuti dopo grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Formia opportunamente allertate dalla Centrale Operativa. L'arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.