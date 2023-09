Sono accusati di aver minacciato e aggredito in casa una persona con disabilità, tentando addirittura di soffocarla.

Per questo motivo due uomini residenti ad Aprilia, si trovano agli arresti domiciliari a seguito della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ed eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. Sono ritenuti i presunti responsabili di lesioni, minacce e danneggiamento per l'aggressione ai danni di un 41enne.

Il fatto risale al giugno di quest'anno. E' una vicenda con diversi punti ancora da chiarire.