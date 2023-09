Punta su una testimonianza il ricorso presentato ai giudici della Corte d'Appello da parte dell'insegnante, condannata lo scorso 2 marzo dal giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, per aver ceduto cannabis a due studentesse minori. E' una testimonianza chiave - secondo la difesa - nel processo di secondo grado. L'imputata aveva scelto il rito abbreviato (un giudizio previsto dal codice che consente la riduzione di un terzo della pena in base agli elementi raccolti), ed era stata condannata alla pena di due anni e otto mesi. Nel corso della sua requisitoria il pubblico ministero Giorgia Orlando aveva chiesto due anni e sei mesi, mentre la difesa l'assoluzione sostenendo che il fatto non sussiste.