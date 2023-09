Investe un cucciolo ma anziché aiutare il cagnolino lo lascia agonizzante sulla strada allontanandosi a bordo della sua vettura. E' accaduto mercoledì pomeriggio tra la statale Appia e la strada Provinciale per Latina davanti agli occhi di diversi testimoni. Loro hanno provato a soccorrere il piccolo amico a quattro zampe ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti una donna al volante della sua vettura ha investito il cucciolo di cane pastore che era vicino ad un altro cucciolo e un cane più grande (presumibilmente la madre). Chi ha visto la scena ha provato a fermare la conducente ma senza successo. I testimoni hanno prontamente chiamato le forze dell'ordine e avviato i soccorsi, nella speranza di salvare il cucciolo di cane pastore. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei volontari e il rapido trasporto presso una clinica veterinaria, il cagnolino ha perso la sua battaglia, lasciando dietro di sé un'indignazione crescente per l'accaduto.