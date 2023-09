Sono stati gli stessi agenti del commissariato Anzio/Nettuno a notificare l'ordinanza che impone ai 2 gli arresti domiciliari perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, dei reati di rapina e lesioni personali. Gli stessi si trovavano già agli arresti domiciliari per un altro procedimento aperto presso il Tribunale di Latina.

I fatti lo scorso lunedì. Una donna, poco prima delle dieci di mattina, mentre passeggiava, è stata aggredita da 2 persone, un uomo ed una donna che, nel tentativo –poi riuscito - di strapparle dal collo 2 catenine d'oro, l'hanno fatta cadere a terra. Gli autori del gesto criminale, subito dopo, sono fuggiti con una vecchia utilitaria mentre la vittima è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso e ne avrà per almeno 7 giorni. Le indagini, condotte fin da subito dagli investigatori del commissariato Anzio/Nettuno e coordinate dai PM della Procura di Velletri, hanno permesso di individuare dapprima l'auto e subito dopo i 2 sospettati. Dopo aver svolto una serie di accertamenti la Procura, con gli elementi acquisiti, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri l'emissione di una misura cautelare a carico degli indagati, ovvero un uomo di origini albanesi di 39 anni ed una donna italiana di 34.

È stata afferrata con violenza al collo e fatta cadere a terra per strapparle due catenine. Vittima una donna che stava passeggiando in strada ad Anzio. Ad aggredirla un uomo e una donna, scovati dalla polizia di Stato e dalla procura di Velletri, dopo un'indagine. Scattato l'allarme, sono subite state avviate le indagini da parte delle autorità. La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Velletri, ha identifica i 2 presunti autori e dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Tribunale veliterno.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli