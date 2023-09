Verrà affidato lunedì al medico legale l'incarico per l'esame autoptico da effettuare sulla salma di Paola Picozza, la donna di Priverno deceduta mercoledì mattina cadendo nel vuoto da un'altezza di circa otto metri nel tentativo di far ripartire l'energia elettrica riattivando l'interruttore generale.

Nelle ultime ore sulle cause del decesso, o meglio della caduta, si è fatta largo l'ipotesi che la 49enne di Priverno prima di andare giù sia stata folgorata da una scarica elettrica, proprio nel tentativo di maneggiare l'impianto generale. Le indagini dei carabinieri continuano.