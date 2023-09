«Violentiamo tua madre. Guarda è meglio che vai via da Latina oppure sei finito». E poi: «Sei un fro....». Sono queste alcune delle minacce pronunciate da una coppia residente a Latina di origine straniera (lei marocchina e lui tunisino), residenti nel quartiere Nicolosi all'indirizzo di un uomo anche lui nordafricano, vittima di atti persecutori. E' un vicino di casa.

Sono state diverse le denunce presentate dalla parte offesa in Questura e gli agenti una volta che hanno ricostruito i fatti e raccolto una serie di elementi ritenuti di primo piano, hanno inviato una informativa in Procura. In un secondo momento il pubblico ministero titolare del fascicolo ha chiesto al gip del Tribunale Giuseppe Cario l'applicazione di un provvedimento restrittivo che nei giorni scorsi è stato eseguito: il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

La vittima degli atti persecutori residente a poca distanza dai due indagati, sarebbe stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita per non incontrare la coppia. L'uomo era terrorizzato e i due indagati in una circostanza hanno cercato anche di investirlo con l'auto.