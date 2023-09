Caos nella notte alle porte di Colleferro dove il padrone di un furgone, in piena notte, si è accorto che qualcuno stava cercando di rubarlo. L'uomo, secondo quanto riporta lanuovatribuna.it, era appena rientrato da una battuta di pesca quando ha notato accanto al suo furgone, una vettura a fari spenti e, soprattutto, si è accorto che il furgone aveva inspeigabilmente la portiera aperta. Si è quindi avvicinato ma i fari della sua auto hanno spinto il ladro a fuggire via. E' iniziato un breve inseguimento durante il quale il padrone del furgone ha allertato i carabinieri del Comando locale che si sono messi sulle tracce del fuggitivo. L'inseguimento si è protratto per poco più di un chilometro. Le pattuglie dei carabinieri hanno tagliato la strada al fuggitivo - che probabilmente deve aver avuto un complice fuggito col favore del buio a piedi - e lo hanno quindi fermato. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato addosso un taglierino e un cercatore di fase. Poi - sempre secondo lanuovatribuna.it - accanto al furgone, che era con gli sportelli aperti e i fili sotto al volante tagliati, hanno rinvenuto una batteria asportata da un altro automezzo e una tanica di carburante. Il tentativo di furto era quindi palese ed è scattato l'arresto per tentato furto aggravato. Dopo una notte passata in cella di sicurezza, ieri mattina l'immigrato è comparso in tribunale per il processo per direttissima e al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il ritorno del cittadino di origini romene, nel comune di residenza, con l'obbligo di dimora.