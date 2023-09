Gli investigatori dei Carabinieri danno la caccia a un uomo, presumibilmente uno straniero di carnagione scura, che l'altra notte ha aggredito una donna all'ingresso di uno dei condomini del complesso immobiliare Pennacchi, nel centro di Latina. Quali fossero le reali intenzioni dello sconosciuto non è chiaro, stando al racconto della vittima è riuscito a sottrarle dei soldi e l'ha palpeggiata, prima di scappare. I militari della Compagnia di Latina stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'accaduto nei particolari e, soprattutto, raccogliere informazioni utili all'identificazione del soggetto, attivamente ricercato perché indiziato di rapina e violenza sessuale.



L'episodio si è registrato due notti fa, tra giovedì e venerdì, quando la malcapitata, una donna di 35 anni di Latina che vive nel palazzo Pennacchi, è stata avvicinata dallo sconosciuto mentre entrava nell'androne delle scale. Il malintenzionato si è avventato su di lei all'improvviso, spingendola nell'ascensore che si stava aprendo in quel momento. Il fatto è durato pochi, ma interminabili secondi: lo straniero ha toccato la vittima nelle parti intime, prima di sfilarle i soldi contanti che aveva con sé. Non è escluso che lo sconosciuto volesse approfittare della situazione per spingersi oltre, ma la reazione della donna e le sue urla, lo hanno spinto a mollare la presa e scappare prima che potesse intervenire qualcuno.