Un salone di bellezza della città di Latina è finito al centro di un singolare episodio, un furto consumato da una donna ultrasettantenne, un'ex cliente che è riuscita a entrare nell'attività della parrucchiera per rubare un portafogli pieno di soldi, ma non è passata inosservata, tanto da essere stata rintracciata successivamente dalla Polizia. Gli agenti della Squadra Volante l'hanno denunciata in stato di libertà, recuperando una parte della refurtiva.

I fatti si sono registrati ieri mattina nel salone di bellezza di una parrucchiera in via Fabio Filzi, dove l'anziana donna era stata cliente per diverso tempo prima di cambiare acconciatore.