Sono stati riscontrati altri due casi di virus Dengue nel territorio di San Felice Circeo. O quantomeno si tratta di persone che vi hanno soggiornato. Ancora è trapelato davvero poco, solo la conferma dalla Asl, da noi contattata ieri, circa appunto i nuovi due casi. L'auspicio è che arrivino maggiori delucidazioni nelle prossime ore se non altro per capire se si tratti di casi di importazione oppure no e se, come per quanto riguarda primo paziente segnalato, si tratti di persone che hanno soggiornato al Circeo e che ora si trovano in quarantena altrove. Il Comune di San Felice Circeo ha comunque effettuato un altro intervento di disinfestazione partendo da un presupposto e cioè la comunicazione dell' Azienda U.S.L. di Latina rispetto un caso di Arbovirosi riguardante due pazienti, una nota contenente la richiesta «di porre in essere tutte le misure previste per il controllo dei vettori», secondo quanto disposto nel documento "Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi – Regione Lazio". L'intervento richiesto è stato effettuato nella stessa area - in esecuzione di una specifica ordinanza del sindaco Monia Di Cosimo - e cioè alcuni residence su via Terracina, dove erano state disposte le disinfestazioni a seguito del primo caso di Dengue. Si tratta sempre di interventi precauzionali e in una zona comunque circoscritta.

La segnalazione per quanto riguarda il primo caso di virus Dengue è del mese di agosto scorso. Una turista che aveva soggiornato al Circeo per alcuni giorni era risultata positiva di ritorno da un viaggio in Kenya.

La segnalazione era arrivata dalla Asl di Roma, dove la donna si trovava in quarantena, a quella di Latina. Il Comune anche in quel caso aveva effettuato una serie di interventi di disinfestazione ripetuti nei giorni successivi. Ora, la nuova comunicazione dalla Asl.