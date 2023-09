Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria una serie di elementi a carico di un soggetto ritenuto autore di recenti reati.

Nello specifico, i militari della Stazione CC di Scauri di Minturno hanno denunciato per minaccia e porto di armi od oggetto atti ad offendere un cittadino italiano 48enne residente in Scauri di Minturno ed in cura presso struttura sanitaria di salute mentale di Formia, per aver sparato una fiocina con un fucile subacqueo pneumatico in direzione di due persone, di cui una sottoposta agli arresti domiciliari, senza comunque attingerli, al culmine di una lite condominiale per futili motivi. L'arma e ulteriori nr. 10 fiocine sono state sottoposte a sequestro in attesa di essere versata all'ufficio corpi di reato