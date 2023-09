Un tragico incidente stradale si è registrato stamattina in strada della Segheria, nella periferia di Latina. Intorno alle 7, in circostanze in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, una Hyundai i10 guidata da un ragazzo di 21 anni ha sbandato improvvisamente uscendo di strada sul lato opposto della carreggiata. L'utilitaria ha prima colpito e abbattuto un palo della linea telefonica, poi ha urtato la base in cemento di un lampione e ha finito la propria corsa contro un albero.

La carambola è risultata fatale al conducente, un ragazzo di 21 anni che si stava recando al lavoro non lontano dal luogo della tragedia, tra Borgo Grappa e il capoluogo. Non ci sarebbero testimoni che hanno assistito al inistro e stando ai primi riscontri si sarebbe trattato di un incidente autonomo. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti che hanno visto il mezzo fuori strada transitando. Dopo la segnalazione al numero unico 112 sono intervenuti i soccorritori del pronto intervento sanitario, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.