Lo smartphone e la smania della condivisione hanno ormai cambiato lo stile di vita di molti, ma in troppi casi finiscono per distogliere il cittadino comune dai propri doveri, o meglio dalle pratiche di buona convivenza che spesso sono determinanti per garantire il rispetto delle norme e perseguire i comportamenti vietati. Ne è un esempio quanto è accaduto sabato mattina nel quartiere Gionchetto, dove un passante si è accorto che due ladri si erano introdotti in un appartamento al piano rialzato di una palazzina all'angolo tra via Monte Acuto e via Monte Lupone: come testimonia il filmato pubblicato sulla pagina del gruppo Facebook "Sei di Latina Se..." il testimone si è avvicinato per guardare e riprendere col telefono la scena dei banditi che scappano.

A quanto pare lui non avrebbe allertato le forze di polizia, e non lo avrebbe fatto nessun altro: forse le pattuglie non avrebbero fatto in tempo a bloccare i banditi mentre scavalcavano, ma era concreta la possibilità che riuscissero a rintracciarli nei paraggi. Purtroppo questo non è un caso isolato, ma è un fenomeno che ha già fatto registrare casi eclatanti in passato, e non costituisce di certo un aiuto per gli investigatori nella lotta quotidiana alle forme di criminalità più avvertite dalla cittadinanza.



Il filmato è stato condiviso da un utente del social network che ha deciso di restare anonimo. Come testimonia il filmato, per i primi quaranta secondi l'uomo si avvicina alla casa tenendo la fotocamera dello smartphone abbassata, perché evidentemente i ladri erano all'interno dell'appartamento. Ma non appena i due soggetti escono da una finestra per guadagnare la fuga lungo il vialetto di accesso al condominio, il testimone alza il telefono e li riprende mentre scappano scavalcando la recinzione.