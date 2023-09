La scarsa propensione dei cittadini a chiedere l'intervento delle forze di polizia quando si ritrovano ad assistere a un crimine come un furto, si manifesta in varie forme. E quanto successo nella prima serata di sabato ne è uno dei tanti esempi: prima del tramonto, quindi nel via vai del fine settimana, un ladro e il complice che faceva da palo non si è fatto troppi scrupoli a introdursi nella ferramenta Tartaglia di via Romagnoli, arrampicandosi per utilizzare una finestrella posta in alto. Più di qualche residente ha notato la scena e ha pensato bene di contattare il gestore dell'attività commerciale che a sua volta si è recato sul posto, trovandosi a tu per tu con i ladri: quello che aveva la funzione di vedetta è scappato subito, mentre l'altro ha fatto in tempo a uscire dalla stessa finestrella utilizzata per entrare nel negozio ed è scappato, urlando qualcosa verso l'esercente affinché lo lasciasse andare senza reagire. Solo in un secondo momento è scattata la segnalazione al 112 per l'intervento delle forze di polizia.

Un caso ancora più eclatante, questo, per comprendere quanto sia determinante il contributo che i cittadini possono fornire per rendere efficace il lavoro degli investigatori nell'attività di prevenzione e contrasto dei reati. In questo contesto, visto che il gestore dell'attività commerciali ha fatto in tempo a raggiungere il locale durante il furto, è lecito ipotizzare che le pattuglie di polizia e carabinieri avrebbero avuto a loro volta il tempo di intervenire per fermare i ladri, ma non ce n'è stata l'occasione. E pensare che la stessa ferramenta era stata bersagliata nelle stesse circostanze qualche settimana fa, quando un ladro si era introdotto dalla stessa finestra una domenica mattina