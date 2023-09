Pontina chiusa in direzione sud, poco prima dello svincolo per Campo di Carne e via del Genio Civile a causa di un incidente stradale. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e agenti della polizia stradale di Aprilia per il sinistro avvenuto tra una Bmw ed un furgone che è stato tamponato in modo violento. Una donna soccorsa dal 118, sembra invece illeso il conducente dell'auto