Due rapinatori sono entrati in azione stanotte per mettere a segno un colpo mirato nella gelateria Treccioni di viale Nervi, nel complesso del Palazzo di Vetro. I due sconosciuti devono avere studiato nei particolari le abitudini dell'attività commerciale, perché hanno scelto di entrare in azione in prossimità dell'orario di chiusura, quando non c'erano testimoni che potevano ostacolare l'assalto. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando i banditi sono arrivati a bordo di uno scooter: entrambi sono scesi dal mezzo con i caschi ancora in testa e uno, dopo avere tirato fuori una pistola, l'ha puntata verso l'ultima commessa rimasta che stava effettuando le pulizie prima di abbassare la saracinesca. Quindi mentre uno bloccava la donna sotto la minaccia dell'arma, l'altro rapinatore è entrato nell'attività commerciale per prendere il registratore di cassa e portarlo via. Tutto è durato pochi minuti, poi i due sono saltati nuovamente in sella al motociclo per dileguarsi. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia che hanno già acquisito i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza del locale alla ricerca di dettagli utili all'identificazione degli autori della rapina. L'intera sequenza infatti è stata ripresa dagli occhi elettronici.