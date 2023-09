Un vasto incendio è divampato nel territorio di Pomezia in via Calvi. Le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie molto rapidamente avvicinandosi ad abitazioni e siti industriali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre di Protezione Civile. La presenza di fumo sta rendendo l'aria irrespirabile. Le squadre antincendio sono impegnate su tutta l'area non si esclude che il rogo posso essere di origine dolosa.