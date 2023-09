I controlli delle Guardie Vigiles coordinate da Emiliano Ciotti, sono mirati a tutelare e salvaguardare la fauna ittica e vigilare sul rispetto delle norme che vietano o regolano la pesca. I controlli delle guardie ittiche FIPSAS proseguiranno anche nei prossimi giorni per combattere un fenomeno, quello della pesca di frodo, divenuto ormai abituale lungo i corsi d'acqua terracinesi.

