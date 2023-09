Una lunga giornata tra ansie e paure per i residenti del quartiere di San Valentino a seguito della rottura della tubatura del gas in via Cucchi durante i lavori della fibra. Il gas è finito nelle fogne. L'allarme è scattato intorno alle ore 10 di questa mattina con l'arrivo nel quartiere di San Valentino dei Vigili del Fuoco, Protezione civile e tecnici del gas. Per precauzione sono state isolate dalla corrente elettrica e dalla fornitura del gas. Alcune case, quelle più vicine alla perdita, sono state evacuate. Per tutta la giornata le forze di emergenza hanno lavorato alacremente per garantire la sicurezza nel quartiere e il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. Sia via Cucchi che un tratto di via Monti Lepini sono stati chiuse con disagi sulla viabilità specialmente per le vetture provenienti o dirette a Cori.

Nell'edizione di domani mattina la notizia completa.