Aveva solo 21 anni, appena compiuti, Alex Carnello, ragazzo di Borgo Hermada, la vittima del terribile incidente di ieri mattina avvenuto in via della Segheria, alle porte di Latina. Come ogni giorno anche ieri si stava recando nell'azienda di via Zi Maria dov'era impiegato da due anni circa con la mansione di agrotecnico, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura, carambolata tragicamente fuori dalla carreggiata finendo contro un palo della linea telefonica prima di fermarsi sul tronco di un albero. Una dinamica inspiegabile, sulla quale sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Latina. Il dramma ha travolto la famiglia del giovane, figlio unico e molto conosciuto nel borgo di Terracina che si è stretto attorno al dolore dei suoi cari.