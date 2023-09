Un piano studiato nei minimi particolari per approfittare di una circostanza favorevole, non è bastato alla banda del buco per mettere a segno un colpo nell'ufficio postale di Borgo Grappa. Una volta portato a termine il lavoro preliminare, i banditi hanno mollato tutto e si sono dileguati: dopo essersi introdotti nel locale retrostante in fase di ristrutturazione e avere bucato una parete comunicate, con ogni probabilità gli specialisti avrebbero aspettato l'apertura ieri mattina per mettere a segno una rapina tenendo sotto scatto direttore e dipendenti, ma qualcosa deve essere andato storto perché i soliti ignoti sono spariti e tutto è filato liscio. Ora sull'episodio sta indagando la Polizia.



La scoperta del tentativo di intrusione nelle Poste di strada Litoranea risale alla mattina di ieri, un'ora circa dopo l'orario di apertura. Infatti nessuno si era reso conto di quello che era successo, fin quando un dipendente si è recato in bagno e ha trovato la parete sfondata: ignoti avevano creato un varco tra i sanitari che poteva consentire il passaggio di una persona. Il successivo sopralluogo della Squadra Volante ha permesso di ricostruire il piano dei banditi. Durante la chiusura dell'ufficio, nel corso del fine settimana, i soliti ignoti avevano avuto tutto il tempo di introdursi nel locale adiacente alle Poste che si trova sul retro, nello stesso edificio ed è in fase di ristrutturazione. Approfittando dell'assenza di un allarme antifurto nell'altro immobile, gli scassinatori hanno tagliato la grata di protezione di una finestra e si sono introdotti indisturbati. Una volta dentro, hanno potuto bucare una parete, sbucando appunto nel bagno delle poste, tra il lavello e il water.