E' stato colto di sorpresa da un'ondata di vapore fuoriuscita improvvisamente dal macchinario senza lasciargli il tempo di ripararsi o allontanarsi. Un gettito così caldo da provocargli diverse ustioni. Un incidente sul lavoro è accaduto ieri mattina all'interno dello stabilimento Findus: durante un'operazione di manutenzione, un operaio di circa 50 anni di una ditta esterna è rimasto seriamente ferito a causa di una fuoriuscita di vapore da uno dei macchinari.

Grazie alla pronta reazione dei suoi colleghi, che hanno immediatamente lanciato l'allarme, il personale del 118 è intervenuto qualche minuto dopo sul posto. Date le gravi condizioni del lavoratore, lo staff sanitario ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza Pegaso. L'elicottero è atterrato nelle vicinanze dello stabilimento sull'Appia, con il personale medico specializzato che ha preso in carico l'operaio ferito, fornendo le prime cure necessarie prima di poterlo trasferire presso l'ospedale romano Sant'Eugenio. Attualmente, l'uomo rimane ricoverato presso il nosocomio romano, dove viene curato per le gravi ustioni riportate sul corpo. Nonostante la gravità dell'incidente, fonti ospedaliere hanno fatto sapere che l'operaio non sarebbe in pericolo di vita.