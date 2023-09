E' stata ripristinata la circolazione sulla 148 "Pontina" all'altezza del km 94,000 in provincia di Latina, a seguito di un mezzo pesante andato in fiamme. La strada statale fino a poco fa interdetta con deviazioni al traffico è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia.

Tir prende fuoco sulla Pontina, l'intervento dei Vigili del Fuoco 3 ore fa Disagi e traffico sulla Pontina a causa di un mezzo pesante andato in fiamme. La strada statale è stata temporaneamente interdetta al traffico all'altezza del km 94,000 nel territorio della provincia di Latina. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre del 118, l'Anas e la Polizia Stradale del distaccamento di Terracina per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto. di: La Redazione