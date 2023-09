Dramma al lido di Latina nella tarda mattinata di oggi. In un tratto di spiaggia libera non lontano da Foce Verde, un'anziana donna è stata colta da un malore mentre faceva il bagno in mare. Un altro bagnante l'ha vista accasciarsi, ma pensava si stesse tuffano: quando si è avvicinato ha capito invece che la donna era stata colta da un malore e ha richiamato l'attenzione dei bagnini che sono intervenuti tempestivamente. Il corpo esanime è stato subito portato in spiaggia dove sono iniziate le operazioni di rianimazione proseguite poi dai soccorritori del pronto intervento sanitario, intervenuti con ambulanza, medico ed elisoccorso per l'eventuale trasporto d'urgenza in ospedale. Invece non c'è stato niente da fare per rianimare la donna. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti poi i poliziotti della Squadra Volante e i militari della Guardia Costiera. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per le operazioni di identificazione perché l'anziana non aveva con sé i documenti, solo alcuni effetti personali, compreso il telefono che sarà utilizzato per risalire alle sue generalità. Gli assistenti bagnanti e i frequentatori della zona ricordavano di averla vista spesso in spiaggia, praticamente ogni giorno, ma nessuno dei presenti la conosceva.