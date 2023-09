Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi tra Borgo Santa Maria e la località Acciarella, nella periferia di Latina. In circostanze in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale del capoluogo, una Mercedes Classe A e un autocarro refrigerato si sono scontrati all'incrocio tra via Santa Maria e le strade Astura e Monfalcone, coinvolgendo anche una terza auto, una Fiat 500, che in quel momento era ferma al semaforo. L'impatto tra i primi due mezzi, al centro dell'intersezione, è stato molto violento e li ha fatti carambolare verso il fosso che costeggia strada Monfalcone, col furgone di un rappresentante di lattici che si è girato in testacoda e ha perso il cassone. È stata necessaria una task force dei soccorritori del pronto intervento sanitario, intervenuti con due ambulanze e auto medica per assistere tutte le persone coinvolte, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

A subire le conseguenze peggiori sono stati gli anziani coniugi che viaggiavano a bordo della Mercedes, finita nel canale dopo avere abbattuto il semaforo: l'uomo alla guida è stato trasportato in ospedale in codice giallo per una serie di lesioni e fratture agli arti inferiori, mentre la moglie è stata immobilizzata e tirata fuori dall'abitacolo con le cautele del caso per essere trasportata d'urgenza a sua volta presso il pronto soccorso del "Goretti" con sospette lesioni gravi perché durante la carambola ha urtato contro il parabrezza. Soccorsi necessari anche per il conducente dell'autocarro, rimasto a lungo in stato confusionale, mentre l'uomo che si trovava a bordo della Fiat 500 urtata di striscio non ha riportato particolari conseguenze.