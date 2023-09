Il 2 settembre scorso, i militari della Stazione Carabinieri di Priverno, in ottemperanza all'ordine di custodia cautelare in regime di detenzione domiciliare emesso il precedente 31.08.2023 dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un 39enne del luogo, già conosciuto alle forze dell'ordine e già sottoposto agli arresti domiciliari per fatti della stessa specie.

Al provvedimento si è giunti a seguito della richiesta di misura cautelare avanzata dai militari della citata Stazione, che ha trovato concorde la Procura di Latina, in quanto l'uomo dal settembre 2022 si è reso responsabile di ben cinque furti su auto, asportando dalle stesse, varia refurtiva e in una circostanza anche la somma di 1100 euro in contante, custodito in una borsa.

L'uomo, nei cui confronti vige il principio di innocenza di cui all'art. 115 bis cpp., è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio di Priverno di Frosinone a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Latina.