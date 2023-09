Incendio divampa nel territorio di Pontinia, a fuoco sterpaglie e fasce frangivento. Danneggiati dal fuoco diversi esemplari di Eucalyptus. Le fiamme sono divampate a ridosso di un tratto di Strada Lungo Linea Pio principalmente all'interno di un canale. Si presume che la natura dell'incendio sia dolosa come spesso accade quando divampano incendi a bordo strada. Fiamme mal controllate? Un tentativo di pulizia chiaramente non autorizzato e finito male?

Diverse le ipotesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Terracina e di supporto l'equipaggio del volontari Anc Sabaudia composto dal maresciallo Enzo Cestra e dal volontario Joseph Carboni. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono andate avanti per oltre due ore. Per fortuna nessun danno a persone, solo alcuni disagi iniziali per la viabilità a causa del fumo.