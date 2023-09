Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, in uno dei piazzali esterni del centro commerciale di Latinafiori, dove sono precipitati i frammenti di vetro di una finestra che si è danneggiata all'improvviso, al quarto piano della Torre 5. Per fortuna sotto non passava nessuno e non si sono registrati feriti, ma l'area è stata subito delimitata dalla sicurezza privata del complesso immobiliare.