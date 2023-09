Un furto consumato tra il pomeriggio e la serata di lunedì, negli uffici della sede di Acqualatina, assume i contorni del giallo, in un momento particolare per il gestore del servizio idrico, finito al centro di un'inchiesta avviata dalla Procura di Latina per chiarire la portata di alcune operazioni illecite che avrebbero consentito ad alcuni dipendenti di intascare impropriamente delle somme di denaro attraverso lo stralcio delle cartelle di riscossione. A creare un alone di mistero attorno alla vicenda, sono un paio di circostanze sospette: non solo i ladri hanno colpito prima dell'attivazione dei dispositivi antifurto, ma si sono limitati a perlustrare l'archivio informatico che contiene i dati sensibili.