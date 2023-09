Aggredito nel buio, colpito alla testa, ma comunque è riuscito a sventare il furto. E' un dipendente della Metronotte Securitas l'uomo finito al Pronto soccorso dopo un'aggressione avvenuta lungo il perimetro della Vianini, la storica azienda che si trova lungo la Nettunense e che nel tempo ha ormai cambiato nome.

L'altra notte, come di consueto, un dipendente della Securitas, stava effettuando il consueto pattugliamento del perimetro dell'azienda. La proprietà infatti, in uno dei lati, si apre verso i campi e offre - complice il buio - un possibile percorso di accesso. Per questo viene effettuato un passagio costante. E durante una di queste verifiche, il metronotte deve aver incrociato almeno due, ma forse erano quattro, soggetti che nel buio stavano cercando di accedere alla proprietà dell'azienda. Sorpresi dalla presenza del metronotte alcuni dei soggetti si sono dati subito alla fuga, uno invece, col favore del buio, ha avvicinato la guardia giurata e l'ha aggredita. La vittima ha riportato una profonda ferita alla testa che sembra possa essere stata procurata da un oggetto contundente forse di ferro, una spranga, un bastone. La brevissima colluttazione ha però comunque permesso al metronotte di mettere in fuga i soggetti non identificati e di sventare quindi, anche con l'ausilio dei militari dell'arma del Reparto territoriale intervenuti appena lanciato l'allarme, un possibile furto. Non è chiaro cosa stessero cercando o sperando di trovare i quattro soggetti che si sono presentati a piedi lungo i campi.