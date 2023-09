Non gli bastava aver tagliato la recinzione dell'azienda agricola, una delle più note che si trovano al confine tra Velletri e Aprilia, lungo via Nettuno. Non gli bastava aver rubato un grosso trattore. Prima di lasciare l'azienda infatti, i ladri che hanno colpito l'altra notte, hanno anche deciso di lasciare forse un messaggio diretto ai titolari: gli hanno infatti danneggiato irrimediabilmente, oltre una quarantina di piante di kiwi. Lo avrebbero fatto utilizzando una motosega. Prima di andare via poi, avrebbero portato con loro anche un gruppo elettrogeno - come riporta castellinotizie.it. Un comportamento singolare che è all'esame degli agenti del Commissariato di Polizia intervenuti sul posto in cerca di qualche indizio utile. Perché i ladri avrebbero perso tempo a danneggiare le piante di kiwi? Le possibili risposte a tale domanda potrebbero indirizzare le indagini in direzioni diverse. Al momento resta il giallo.