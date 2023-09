La sua auto ha sbandato improvvisamente verso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un autobus del trasporto pubblico Cotral. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo: non c'è stato niente da fare per salvare la vita di Antonio Trotta, imprenditore 54 anni morto a poca distanza da casa sulla Migliara 45, tra Borgo San Michele e Borgo Grappa. Con i soccorritori sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause della manovra all'origine del tragico scontro frontale. Tra le ipotesi, non viene esclusa la possibilità che l'automobilista abbia avuto un malore prima di perdere il controllo dell'utilitaria