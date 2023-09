Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di un uomo nato in Gambia ed in Italia senza fissa dimora, gravemente indiziato del delitto di rapina nei confronti di una donna, oltre che di un furto all'interno di un supermercato del capoluogo.

Il provvedimento coercitivo emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, Sostituto Procuratore Dott.ssa Martina Taglione e costituisce l'epilogo di una rapida quanto efficace indagine condotta dalla Squadra Mobile sulla base della dettagliata denuncia resa dalla donna.

Proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di denuncia, si avviava l'attività della polizia che ha permesso di raccogliere inequivocabili elementi di colpevolezza nei confronti dello straniero; la ricostruzione dei fatti ha accertato come il fermato, lo scorso 4 settembre, avesse seguito la vittima all'interno di un condominio e dopo averla immobilizzata, le strappava la borsa per poi darsi alla fuga.

Lo stesso individuo, circa due ore dopo ha commesso un furto di generi alimentari in un supermercato della città, facendo nuovamente perdere le sue tracce, sin quando, nella tarda serata dello stesso giorno, fermato da una Volante, è stato accompagnato in Questura per rispondere di resistenza a P.U. commesso proprio nei confronti dei poliziotti della Volante.

Dopo il riconoscimento dell'uomo da parte della vittima della rapina del 4 settembre scorso, è stata redatta una minuziosa e dettagliata informativa di reato che ha indotto l'autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento coercitivo. Al termine degli atti di rito, lo straniero è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.