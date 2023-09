Per tornare a conferire alla Rida Ambiente, quando il sito sarà nuovamente in sicurezza, bisognerà aver effettuato un controllo merceologico sul rifiuto da conferire. E' quanto chiede l'azienda di Aprilia in una missiva inviata ieri ai sindaci dei comuni che si appoggiano all'impianto di Tmb di via Valcamonica. La riapertura, in ogni caso, slitta visto che sicuramente non avverrà in questa settimana.

«Con la presente - si legge nella missiva firmata dal presidente del Cda Rida Fabio Altissimi - si richiede agli Enti destinatari in indirizzo, quale precauzionale condizione per il riavvio in sicurezza dei conferimenti dei propri rifiuti urbani, di effettuare analisi merceologiche complete e aggiornate, rilasciate da laboratori accreditati, che riportino anche l'eventuale presenza di materiali pericolosi, farmaci, e/o materiali esplosivi. Si richiede altresì di comunicare se i rifiuti conferiti presso il nostro impianto provengano esclusivamente da utenze domestiche con raccolta porta a porta oppure anche da raccolta presso isola ecologica e/o raccolta presso stabilimenti e/o altre provenienze diverse dalle utenze urbane.

Qualora la provenienza sia differente, si prega di voler specificare il punto di raccolta e il relativo quantitativo, con indicazione, qualora si tratti di stabilimenti, dei nominativi degli stessi e della specifica attività produttiva svolta». Rida indica anche un link che contiene un elenco dei laboratori accreditati per effettuare questo genere di controllo. La lettera si conclude con l'annuncio che la riapertura dell'azienda, al momento, è a data da destinarsi: «Da ultimo, si informano gli Enti destinatari che, come già comunicato alle Amministrazioni preposte con separata nota, i conferimenti non potranno essere riattivati in data 06/09/2023, come inizialmente sperato, ma in data da precisare che Vi sarà comunicata non appena a nostra conoscenza».