Fiamme a bordo strada, sulla via Appia, nel territorio di Cisterna. L'incendio è divampato poco fa, al chilometro 54.800. A prendere fuoco il fossato, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina e la protezione civile Anvvfc vigili del fuoco in congedo per le operazioni di spegnimento e la polizia locale per la viabilità.

La strada resta aperta, ma a senso unico alternato.