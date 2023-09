Nella tarda mattinata di oggi è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme divampate, improvvisamente, in un cassonetto della raccolta differenziata destinato a contenere carta. È successo in pieno centro, in viale dello Statuto, in circostanze ancora poco chiare: difficile stabilire se si sia trattato dell'azione di un piromane o di un rogo divampato per cause accidentali come per il lancio di una sigaretta. Nel pìeno dell'emergenza rifiuti per il blocco della raccolta dell'indifferenziato non può essere esclusa alcuna ipotesi. A dare l'allarme, consentendo ai soccorritori di intervenire prontamente, è stato un operatore della stessa azienda Abc che passando ha visto uscire il fumo dal cassonetto.