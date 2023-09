L'Intensa attività svolta dal personale del Commissariato di Gaeta è sfociata in una dettagliata informativa, con la quale sono state tempestivamente segnalate alla Procura di Cassino le ripetute violazioni commesse dall'uomo e che ha condotto la stessa Procura, ad inoltrare al competente GIP la richiesta di misura cautelare custodiale. Misura che è stata emessa e contestualmente eseguita nel pomeriggio di ieri dai poliziotti del Commissariato pontino, che hanno tradotto l'uomo in carcere.

L'uomo, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato con applicazione di braccialetto elettronico antistalking, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, lo scorso 30 agosto aveva violato la predetta misura ed era stato per questi motivi posto agli arresti domiciliari, dai quali era successivamente evaso e nuovamente arrestato dai poliziotti del Commissariato.

La Polizia di Stato di Latina – Commissariato di P.S. di Gaeta nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione alla Misura della Custodia Cautelare in carcere nei confronti di un 27enne di Gaeta.

