Momenti di paura stamattina in piazzale Gorizia, alle porte del centro di Latina, dove un'automobile ha preso fuoco improvvisamente a causa di un guasto. È successo intorno a mezzogiorno, quando una famiglia che vive fuori dal capoluogo, si è recata in città per una commissione in un ufficio della zona.

Dopo avere parcheggiato la vettura, una Golf Volkswagen, nell'area di sosta all'angolo tra viale XVIII Dicembre e via Emanuele Filiberto, nei pressi del quartiere popolare Nicolosi, si sono allontanati per raggiungere l'ufficio: proprio in quel frangente un passante ha visto il fumo uscire dal vano motore e ha dato l'allarme. Intanto era intervenuto anche un dipendente del vicino distributore di carburanti che ha iniziato le operazioni di spegnimento con un estintore, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco. È stato avvertito anche un boato, ma non ci sono dubbi che si sia trattato di un malfunzionamento, perché il rogo è divampato sotto al cofano.