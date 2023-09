Emergenza rifiuti che sta raggiungendo l'apice. Questa mattina nuovo rogo di un enorme ammasso di immondizia a ridosso dei cassonetti di via Grassi, alle spalle della chiesa di Santa Maria Goretti, in pieno centro a Latina. Sono andate a fuoco diverse buste dell'indifferenziata che giacevano a terra per via del blocco dello smaltimento dei rifiuti dovuto alla chiusura temporanea della Rida Ambiente di Aprilia.