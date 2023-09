Un arsenale in casa, insieme a droga e giubbotti antiproiettili. E' finito in manette un 40enne italiano a conclusione dell'indagine dei carabinieri di Aprilia che questa mattina ha portato alla perquisizione personale e domiciliare dell'uomo. Nella sua abitazione aveva sette pistole perfettamente funzionanti, munizioni, un silenziatore, due giubbotti antiproiettili, sostanza stupefacente, crack e cocaina, per 3,6 kg, oltre a 105 grammi di hashish.