La palestra dell'istituto Pacifici-De Magistris è stata ufficialmente riconsegnata oggi a conclusione dei lavori che hanno interessato la struttura, pesantemente danneggiata da un incendio di origine dolosa nel gennaio dello scorso anno.



Prima che la Provincia potesse attivare il cantiere è stata necessaria la bonifica del sito poi, dopo il dissequestro da parte della magistratura, il settore Edilizia scolastica a partire da dicembre scorso ha provveduto ad avviare i lavori il cantiere per ripristinare la fruibilità della struttura oltre che delle attrezzature andate gravemente danneggiate. La ristrutturazione è costata 320mila euro.

Dirigente e insegnanti dell'istituto avevano avuto la disponibilità della palestra - intitolata a Daniele Nardi, l'alpinista setino scomparso sul Nanga Parbat a 25 febbraio 2019 - già da maggio e si attendevano soltanto le certificazioni sull'agibilità per riaprirla all'utilizzo degli studenti, certificazioni che sono arrivate nei giorni scorsi. Oggi la riconsegna definitiva giusto in tempo per il nuovo anno scolastico e l'inizio delle attività didattiche.