Il tamponamento ha costretto gli agenti della polizia stradale di Aprilia a chiudere la corsia di sorpasso al momento si transita sulla sola corsia di marcia. Il bilancio dell'incidente è di almeno due feriti in modo lieve.

Pontina parzialmente chiusa in questo momento all'altezza del km 49 e 500 in direzione Nord, dove si è verificato un incidente che vede coinvolti tre veicoli di cui due auto ed un furgone.

