Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese ha deciso per la scarcerazione di Ermanno D'Arienzo, il padre del ventinovenne Erik ucciso a fine agosto del 2020, in carcere dallo scorso mese di dicembre perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio del cinquantenne Fabrizio Moretto, possibile vendetta per la morte del figlio nella quale "Pipistrello" era sospettato a sua volta di avere avuto un ruolo.

Il gip del Tribunale di Latina ha quindi revocato la misura cautelare, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa dell'indagato, gli avvocati Oreste Palmieri e Giancarlo Vitelli, in occasione dell'incidente probatorio celebrato due giorni fa, quando era stata depositata una consulenza tecnica di parte, dopo che il perito nominato dall'autorità giudiziaria chiamato ad analizzare nuovamente i tamponi degli esami stub, aveva rilevato la positività di tutte le persone sospettate la sera dell'omicidio, compresi i test "bianchi" effettuati sulle mani dei militari addetti al prelievo dei campioni. Una realtà che non consente di escludere la contaminazione nei locali della caserma, quindi rende inutilizzabili gli esami effettuati per verificare la presenza, sugli arti degli indiziati, delle polveri generate dallo sparo della pistola.

Quindi secondo il giudice gli elementi a carico di Ermanno D'Arienzo non costituiscono più un quadro indiziario univoco, come invece era stato ritenuto dopo una prima valutazione del Tribunale del Riesame, quando la positività dell'esame stub era basata sulla presenza di poche molecole, ma nel complesso avevano pesato anche le risultanze delle indagini dei Carabinieri, come il movente dell'indagato e le "indagini parallele" che avrebbe svolto nel periodo trascorso tra i due delitti