Filo spinato nascosto tra i sentieri del Parco Nazionale del Circeo, ferito un ciclista. Ha riportato evidenti ferite sul collo e sul volto ma poteva andare peggio. La denuncia è partita dal web ed in modo particolare dai social, dove il malcapitato ha postato una foto delle ferite riportate dopo quanto accaduto mentre percorreva un tratto sul promontorio. Un episodio molto grave ed un post per mettere in guardia altre persone affinchè non si verifichino incidenti simili. Non è la prima volta che simili segnalazioni arrivano da alcune zone del Parco ed in modo particolare dal promontorio dove di "ostacoli" oltre al filo spinato vegetale come in questo caso, ne sono stati posizionati diversi partendo dai tronchi tra i sentieri, "trappole" quasi sempre rivolte ai ciclisti.