Ha scelto il rito abbreviato, G. G., queste le sue iniziali, l'uomo che sarà processato dal giudice per l'udienza preliminare Mario La Rosa per il tentato omicidio della moglie presa a martellate al termine di una furibonda lite in famiglia. L'uomo era stato arrestato lo scorso febbraio nel corso di una operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Cisterna per dei fatti avvenuti tra Cisterna e Latina. E' difeso nel procedimento dall'avvocato Falcone.

La Polizia aveva fermato l'umo in strada e agli agenti aveva ammesso di aver colpito ripetutamente alla testa la convivente con un martello. Dagli accertamenti è emerso che nel corso di una discussione con la compagna, lei lo avrebbe ferito con un coltello e lui per difendersi, l'aveva colpita alla testa con un martello. E' questa l'ipotesi contestata. La donna è stata immediatamente soccorsa e aveva una ferita alla testa, era stata portata in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina. Adesso una volta che la Procura ha chiuso l'inchiesta, la difesa dell'uomo ha chiesto il giudizio abbreviato, un rito previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena. Tra pochi giorni in Tribunale il via con la prima udienza. Nel corso della perquisizione gli investigatori avevano trovato sia il coltello che un martello per le percosse all'indirizzo della parte offesa.